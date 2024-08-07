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Италия — Франция, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало полуфинала, где смотреть

7 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи 1/2 финала.

Во второй полуфинальной паре встретятся национальные команды Италии и Франции, начало матча запланировано на 21:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Италии со счётом 3:2 обыграла Японию, национальная команда Франции также в пяти партиях победила Германию. На групповом этапе итальянцы стали победителями группы B благодаря выигрышам у Бразилии, Египта и Польши, французы заняли второе место в группе A после побед над Сербией и Канадой и поражения от Словении.