Московское «Динамо» подписало 18-летнего белоруса Владислава Полочанина

18-летний белорусский доигровщик Владислав Полочанин вошёл в состав московского волейбольного клуба «Динамо». В прошлом сезоне игрок выступал за витебский клуб «Марко-ВГТУ». Он также входит в молодёжную сборную Республики Беларусь.

Решение взять ещё одного доигровщика объяснил главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

«Я думаю, многие помнят, с какими кадровыми проблемами столкнулась наша команда в прошлом сезоне. В определённый момент из-за травм доигровщиков Ярослава Подлесных и Дениса Богдана на длительный срок мы даже лишились возможности вести нормальный тренировочный процесс. Поэтому руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение усилить состав команды ещё одним доигровщиком.

Владислав Полочанин – молодой талантливый игрок из Республики Беларусь. Переход в топ-клуб и возможность работать вместе с волейболистами высочайшего уровня станут для него отличной мотивацией для дальнейшего прогресса. На текущий момент Влад неплохо проявляет себя в тренировочном процессе, и я желаю ему продолжить набирать обороты и пользоваться предоставленными возможностями», – приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.