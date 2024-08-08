Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 7 августа

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали вторые четвертьфинальные матчи турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Мужчины, 1/4 финала:

Испания — Норвегия — 0:2;

Катар — США — 2:0.

Женщины, 1/4 финала:

Испания — Канада — 0:2;

Бразилия — Латвия — 2:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.

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