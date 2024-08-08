Определились участники полуфинальных матчей турнира по пляжному волейболу Олимпиады-2024

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершились вторые четвертьфинальные матчи турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. Таким образом, по итогам всех встреч 1/4 финала Игр сформировались все пары полуфиналов.

Мужчины, 1/2 финала:

Германия — Норвегия.

Катар — Швеция.

Женщины, 1/2 финала:

Швейцария — Канада.

Бразилия — Австралия.

Все полуфиналы пройдут сегодня, 8 августа. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.

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