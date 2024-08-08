Бразилия — США, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало полуфинала, где смотреть

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи стадии 1/2 финала.

В первой полуфинальной паре пройдёт встреча между национальными командами Бразилии и США, её начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В четвертьфинале бразильянки со счётом 3:0 переиграли сборную Доминиканской Республики, американки также в трёх партиях победили национальную команду Польши. Ранее на групповом этапе Бразилия стала первой в группе B за счёт побед над Кенией, Японией и Польшей, сборная США заняла второе место в группе A, уступив Китаю, но выиграв у Сербии и Франции.