Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразилия — США, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча 1/2 финала, где смотреть

Бразилия — США, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало полуфинала, где смотреть
Комментарии

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи стадии 1/2 финала.

В первой полуфинальной паре пройдёт встреча между национальными командами Бразилии и США, её начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Бразилия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинале бразильянки со счётом 3:0 переиграли сборную Доминиканской Республики, американки также в трёх партиях победили национальную команду Польши. Ранее на групповом этапе Бразилия стала первой в группе B за счёт побед над Кенией, Японией и Польшей, сборная США заняла второе место в группе A, уступив Китаю, но выиграв у Сербии и Франции.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android