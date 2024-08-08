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Турция — Италия, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча 1/2 финала, где смотреть

Турция — Италия, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало полуфинала, где смотреть
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8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи стадии 1/2 финала.

Во второй полуфинальной паре состоится встреча между национальными командами Турции и Италии, её начало запланировано на 21:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинале волейболистки из Турции со счётом 3:2 переиграли сборную Китая, итальянки в трёх партиях победили национальную команду Сербии. Ранее на групповом этапе Италия и Турция играли в одной группе C, где заняли первое и второе места. Обе команды выиграли у Доминиканской Республики и Нидерландов, очная встреча в 3-м туре завершилась со счётом 3:0 в пользу Италии.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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