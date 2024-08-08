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«У нас шансов больше». Гребенников — об отсутствии россиян в волейболе на ОИ-2024

«У нас шансов больше». Гребенников — об отсутствии россиян в волейболе на ОИ-2024
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Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников рассказал, как ощущается отсутствие россиян на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Со сборной России этот турнир был бы ещё сильнее?
— Конечно! Я очень рад, что России нет, ха-ха. Просто у вас очень сильная сборная! Уверен, они бы хотели взять у нас реванш за поражение на Олимпиаде три года назад. Так что я доволен, что вашей команды нет — у нас шансов больше (улыбается).

— У России сильное поколение. Пропуск турнира — трагедия?
— Очень сильное поколение на каждой позиции. Очень жалко, что вашей команды нет. Уровень турнира был бы ещё выше. Мы же все играем друг с другом давно в клубах, постоянно встречаемся — волейбольная тусовка очень дружная, так что здесь все были бы рады, — передаёт слова Гребенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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