«Тяжёлая игра». Гребенников — о выходе мужской сборной Франции в финал ОИ по волейболу

Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников прокомментировал выход национальной команды в финал Олимпийских игр в Париже. В среду, 7 августа, французские волейболисты обыграли итальянцев со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

— Франция второй раз подряд в финале Олимпиады.

— Я сам не знаю, как нам это удалось! Сегодня мы хорошо начали игру, постоянно оказывали на Италию давление. Последние два года мы им постоянно проигрывали: они атакуют с высоких мячей, подача у них отличная, а мы играли кое-как. А сегодня был полный порядок с концентраций. Плюс у нас отличный командный дух, мы все — друзья, все друг друга поддерживают. Тяжёлая игра очень.

— Но 3:0 же.

— Всё равно тяжёлая. Очень тяжело держать конвертацию на каждый мяч. Итальянцы проигрывали Японии 0:2, 21:24 и выиграли, поэтому сегодня нужен был максимум, — передаёт слова Гребенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч за титул олимпийских чемпионов 2024 года среди мужских команд между сборными Франции и Польши состоится в субботу, 10 августа. Начало — в 14:00 мск.

Напомним, мужская сборная Франции — чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио. В финале она обыграла российскую команду в пяти сетах.