Итальянские волейболистки вышли в финал Олимпийских игр — 2024, обыграв Турцию

Женская сборная Италии по волейболу вышла в финальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) обыграли команду Турции. Главным бомбардиром встречи стала Паола Эгону с 25 очками.

Волейбол. Олимпийские игры – 2024, Париж. Женщины. Полуфинал №2:

Италия – Турция — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

За золото Олимпиады-2024 итальянки сразятся с представительницами США — чемпионки Игр-2020 в Токио (Япония). В матче за бронзовые медали сойдутся команды Бразилии и Турции.