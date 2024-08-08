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Итальянские волейболистки вышли в финал Олимпийских игр — 2024, обыграв Турцию

Итальянские волейболистки вышли в финал Олимпийских игр — 2024, обыграв Турцию
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Женская сборная Италии по волейболу вышла в финальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) обыграли команду Турции. Главным бомбардиром встречи стала Паола Эгону с 25 очками.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Италия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни

Волейбол. Олимпийские игры – 2024, Париж. Женщины. Полуфинал №2:

Италия – Турция — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

За золото Олимпиады-2024 итальянки сразятся с представительницами США — чемпионки Игр-2020 в Токио (Япония). В матче за бронзовые медали сойдутся команды Бразилии и Турции.

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