Определились финалисты женского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже

Стали известны финалисты женского волейбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Финал:

США – Италия (пройдёт 11 августа).

Матч за третье место:

Бразилия – Турция (пройдёт 10 августа).

Результаты полуфиналов:

США – Бразилия – 3:2 (25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11).

Италия – Турция — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

Нельзя не отметить, что американки во второй раз подряд вышли в олимпийский финал. В решающем матче Токио-2020 они одолели именно сборную Бразилии, правда, в трёх партиях.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.