Италия — США, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В матче за бронзовые медали сборная Италии сыграет со сборной США.

Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Италии заняла первое место в квартете В с девятью очками. США вышли из группы С также с первого места, набрав восемь очков.

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, в финале обыграв сборную ОКР со счётом 3:2.