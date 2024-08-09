Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Италия — США, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Италия — США, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
Комментарии

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В матче за бронзовые медали сборная Италии сыграет со сборной США.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
09 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Италия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Италии заняла первое место в квартете В с девятью очками. США вышли из группы С также с первого места, набрав восемь очков.

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Франции, в финале обыграв сборную ОКР со счётом 3:2.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android