Волейболист Земченок продолжит карьеру в ОАЭ

36-летний диагональный Денис Земченок следующий сезон проведёт в чемпионате ОАЭ. Волейболист подписал контракт с клубом «Шабаб Аль-Ахли». Об этом объявил сам клуб в социальных сетях.

Фото: ВК «Шабаб Аль-Ахли»

Земченок два раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России и один раз — Лигу чемпионов в составе казанского «Зенита». За сборную России он провёл 30 матчей, в составе команды становился победителем Лиги наций — 2019.

Минувший сезон волейболист провёл в оренбургском «Нефтянике» в российской Суперлиге, а в это межсезонье поддерживал форму, тренируясь с казанским «Зенитом». Также в своей карьере Земченок выступал за «Автомобилист», краснодарское «Динамо», новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» и «Белогорье».