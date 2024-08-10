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Франция – Польша, волейбол, мужчины, финал Олимпиады-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Франция — Польша, волейбол, мужчины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится мужской волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдёт финальная игра, которая определит обладателей золотой и серебряной медалей.

В финале Олимпиады-2024 по волейболу встретятся национальные команды Франции и Польши, начало матча запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На пути к финалу французские волейболисты обыграли Германию со счётом 3:2 в четвертьфинале и Италию со счётом 3:0 в полуфинале. Сборная Польши в четырёх партиях выиграла у Словении в 1/4 финала, а в полуфинальной встрече одолела в пяти сетах национальную команду США.

Ранее обладателями бронзовых медалей мужского волейбольного турнира ОИ-2024 стали американцы, обыгравшие сборную Италии со счётом 3:0.

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Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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