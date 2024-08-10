Бразилия — Турция, волейбол (ж), ОИ-2024: во сколько начало матча за бронзу, где смотреть

10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф состоится предпоследний матч — игра за третье место, которая определит обладателя бронзовых медалей Олимпиады-2024.

В матче за бронзу ОИ-2024 встретятся национальные команды Бразилии и Турции, начало игры запланировано на 18:15 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная Бразилии в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Доминиканскую Республику, но в полуфинале уступила на тай-брейке национальной команде США (2:3). Турчанки в 1/4 финала переиграли в пяти сетах Китай, однако в 1/2 финала не смогли конкурировать с Италией — 0:3.