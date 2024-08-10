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Бразилия — Турция, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча за третье место и бронзовые медали, где смотреть

Бразилия — Турция, волейбол (ж), ОИ-2024: во сколько начало матча за бронзу, где смотреть
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10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф состоится предпоследний матч — игра за третье место, которая определит обладателя бронзовых медалей Олимпиады-2024.

В матче за бронзу ОИ-2024 встретятся национальные команды Бразилии и Турции, начало игры запланировано на 18:15 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Бразилия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бразилии в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Доминиканскую Республику, но в полуфинале уступила на тай-брейке национальной команде США (2:3). Турчанки в 1/4 финала переиграли в пяти сетах Китай, однако в 1/2 финала не смогли конкурировать с Италией — 0:3.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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