Франция — Польша, волейбол, мужчины, финал ОИ-2024: прямая трансляция встречи

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится мужской волейбольный турнир. В финальном матче встретятся национальные команды Франции и Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала, который начнётся в 14:00 мск.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На пути к финалу французские волейболисты обыграли Германию со счётом 3:2 в четвертьфинале и Италию со счётом 3:0 в полуфинале. Сборная Польши в четырёх партиях выиграла у Словении в 1/4 финала, а в полуфинальной встрече одолела в пяти сетах национальную команду США.

Ранее обладателями бронзовых медалей мужского волейбольного турнира ОИ-2024 стали американцы, обыгравшие сборную Италии со счётом 3:0.

Мужская сборная Франции — чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио. В финале турнира в Японии она обыграла в пяти сетах сборную России.