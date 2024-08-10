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Франция — Польша, волейбол, мужчины, финал ОИ-2024: прямая трансляция встречи

Франция — Польша, волейбол, мужчины, финал ОИ-2024: прямая трансляция встречи
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Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится мужской волейбольный турнир. В финальном матче встретятся национальные команды Франции и Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала, который начнётся в 14:00 мск.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Франция
1-я партия
0 : 0
Польша
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Жуффруа
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Боладзь, Хубер

На пути к финалу французские волейболисты обыграли Германию со счётом 3:2 в четвертьфинале и Италию со счётом 3:0 в полуфинале. Сборная Польши в четырёх партиях выиграла у Словении в 1/4 финала, а в полуфинальной встрече одолела в пяти сетах национальную команду США.

Ранее обладателями бронзовых медалей мужского волейбольного турнира ОИ-2024 стали американцы, обыгравшие сборную Италии со счётом 3:0.

Мужская сборная Франции — чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио. В финале турнира в Японии она обыграла в пяти сетах сборную России.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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