Мужской волейбольный клуб «Урал» из Уфы сменил название. С нового сезона команда будет называться «Динамо-Урал». Учредителем клуба стала общественная организация «Физкультурно спортивное общество «Динамо» Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Фото: volleyufa.com

Представители клуба уверены, что такой шаг поможет повысить уровень подготовки спортсменов. Напомним, сезон-2023/2024 стал для уфимцев 27-м подряд в Суперлиге.

За всю историю существования клуба это уже четвёртое наименование. В 1983 году команда называлась «УАИ-Тантал», в 1992 году при поддержке производственного объединения «Башнефть» клуб получил название «Нефтяник Башкирии». В 2007 году команду переименовали в «Урал». С сезона-2024/2025 на спортивную площадку будет выходить «Динамо-Урал».