Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Французские волейболисты стали чемпионами Олимпийских игр — 2024 в Париже

Французские волейболисты стали чемпионами Олимпийских игр — 2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Франции по волейболу завоевала золотые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже. Это вторая подряд победа французов на подобном уровне — на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) они также стали лучшей командой турнира.

В финальном матче французские волейболисты со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) обыграли команду Польши.

Двукратным олимпийским чемпионом в составе Франции стал либеро «Зенита» Женя Гребенников – сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Польша
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Жуффруа
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Боладзь, Хубер

Отметим, что в последний раз мужская сборная по волейболу выиграла две Олимпиады подряд ещё в прошлом веке: комала США завоевала золотые медали в Лос-Анджелесе-1984 и Сеуле-1988.

Напомним, в финале Олимпиады-2020 французы в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.

Материалы по теме
Франция — чемпион в волейболе, Польша с серебром. Нгапет и компания сильнее всех!
Франция — чемпион в волейболе, Польша с серебром. Нгапет и компания сильнее всех!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android