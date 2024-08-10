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Бразилия — Турция — результат матча 10 августа 2024 года, счёт 3:1, волейбол, женщины, Олимпиада-2024

Волейболистки сборной Бразилии обыграли Турцию в матче за бронзу Олимпиады-2024
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился матч за бронзовые медали в женском волейболе. Волейболистки из Бразилии в четырёх сетах обыграли Турцию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Турция
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, Араужо, да Силва, Бергманн, Сантос
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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