Волейболистки сборной Бразилии обыграли Турцию в матче за бронзу Олимпиады-2024

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился матч за бронзовые медали в женском волейболе. Волейболистки из Бразилии в четырёх сетах обыграли Турцию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.