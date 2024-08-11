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США — Италия, волейбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

11 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф состоится последний матч — финал соревнований, который определит обладателей золотой и серебряной медалей Олимпиады-2024.

В матче за золото ОИ-2024 встретятся женские национальные команды США и Италии, начало игры запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная США в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее матч за бронзовые медали между женскими волейбольными сборными Бразилии и Турции завершился со счётом 3:1 в пользу бразильянок.