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США — Италия, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

США — Италия, волейбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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11 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится женский волейбольный турнир. В рамках плей-офф состоится последний матч — финал соревнований, который определит обладателей золотой и серебряной медалей Олимпиады-2024.

В матче за золото ОИ-2024 встретятся женские национальные команды США и Италии, начало игры запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 14:00 МСК
США
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная США в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее матч за бронзовые медали между женскими волейбольными сборными Бразилии и Турции завершился со счётом 3:1 в пользу бразильянок.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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