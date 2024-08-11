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Эрвен Нгапет стал MVP волейбольного турнира на второй Олимпиаде подряд

Эрвен Нгапет стал MVP волейбольного турнира на второй Олимпиаде подряд
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Доигровщик сборной Франции Эрвен Нгапет стал MVP мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже. В шести матчах олимпийского турнира он набрал 92 очка, став лучшим бомбардиром команды. Для Нгапета это уже второй титул MVP. В Токио-2020 он также стал самым ценным игроком.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Польша
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Жуффруа
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Боладзь, Хубер

Ранее дважды подряд получить звание MVP удавалось нидерландскому блокирующему Басу ван де Гору, который становился лучшим в Атланте-1996 и Сиднее-2000.

Сборная Франции выиграла вторую Олимпиаду подряд, в финале победив сборную Польши — 3:0. Три года назад в Токио французы оказались сильнее команды ОКР, вырвав победу на тай-брейке — 3:2. Они повторили достижение сборных СССР (побеждала на Олимпиадах-1964 и 1968) и США (1984, 1988).

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