Эрвен Нгапет стал MVP волейбольного турнира на второй Олимпиаде подряд

Доигровщик сборной Франции Эрвен Нгапет стал MVP мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже. В шести матчах олимпийского турнира он набрал 92 очка, став лучшим бомбардиром команды. Для Нгапета это уже второй титул MVP. В Токио-2020 он также стал самым ценным игроком.

Ранее дважды подряд получить звание MVP удавалось нидерландскому блокирующему Басу ван де Гору, который становился лучшим в Атланте-1996 и Сиднее-2000.

Сборная Франции выиграла вторую Олимпиаду подряд, в финале победив сборную Польши — 3:0. Три года назад в Токио французы оказались сильнее команды ОКР, вырвав победу на тай-брейке — 3:2. Они повторили достижение сборных СССР (побеждала на Олимпиадах-1964 и 1968) и США (1984, 1988).