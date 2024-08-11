В символическую сборную волейбольного турнира Олимпиады вошли пять французов

В символическую сборную мужского волейбольного турнира ОИ-2024 вошли пять игроков чемпиона — сборной Франции. Лучшими признали связующего Антуана Бризара, диагонального Жана Патри, доигровщиков Тревора Клевено и Эрвена Нгапета, а также либеро Женю Гребенникова. Нгапет также получил титул MVP, как и на Олимпиаде в Токио.

Кроме того, в символическую сборную турнира вошли блокирующий сборной Польши Якуб Кохановский и центральный сборной США Тэйлор Аверилл.

В финальном матче Олимпиады в Париже Франция победила Польшу со счётом 3:0. Бронзовые медали достались американцам, победившим в трёх сетах сборную Италии. Для французов это победа на второй Олимпиаде подряд. В Токио-2020 в финале они одолели команду ОКР — 3:2.