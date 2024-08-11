Италия — США, волейбол, женщины, финал ОИ-2024: прямая трансляция встречи

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Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится женский волейбольный турнир. В финальном матче встретятся национальные команды Италии и США. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Она начнётся в 14:00 мск.

Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.

Сборная США в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).