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Италия — США — результат матча 11 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, женщины, финал Олимпиады-2024

Волейболистки сборной Италии уверенно обыграли американок в финале Олимпиады в Париже
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Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день. Итальянские волейболистки стали олимпийскими чемпионками Игр в Париже.

В финальном матче олимпийского турнира женская сборная Италии обыграла команду США со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 14:00 МСК
США
Окончен
0 : 3
Италия
США: Поултер, Скиннер, Вонг-Орантес, Карлини, Ларсон-Бурбах, Дрюс, Томпсон, Вашингтон, Реттке, Пламмер, Робинсон, Огбогу
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни

Итальянки контролировали ход матча и довели его до победы в трёх сетах. Лишь в одной партии они позволили волейболисткам из США набрать 20 очков.

Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.

Американки в четвертьфинале обыграли в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).

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