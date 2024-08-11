Сборная Италии впервые в истории завоевала золото женского волейбольного турнира Олимпиады
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Сегодня, 11 августа, итальянские волейболистки впервые в истории стали чемпионками Олимпийских игр. В финальном матче олимпийского турнира женская сборная Италии обыграла команду США со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).
Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 14:00 МСК
США
Окончен
0 : 3
Италия
США: Поултер, Скиннер, Вонг-Орантес, Карлини, Ларсон-Бурбах, Дрюс, Томпсон, Вашингтон, Реттке, Пламмер, Робинсон, Огбогу
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Женская сборная Италии никогда ранее не становилась призёром Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.
Сборная США в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.
Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).
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