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Фото: бурные эмоции женской сборной Италии по волейболу после победы на Олимпиаде-2024

Сегодня, 11 августа, итальянские волейболистки впервые в истории стали чемпионками Олимпийских игр. В финальном матче олимпийского турнира женская сборная Италии обыграла команду США со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

После игры итальянки бурно праздновали победу, не сдерживая эмоций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментами празднования победы итальянскими волейболистками.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.

Сборная США в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в 1/4 финала переиграли в трёх сетах Сербию, в 1/2 финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).