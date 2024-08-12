«Вписали свои имена в историю французского волейбола». Гребенников — о победе на ОИ

Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников высказался о победе на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Это невероятно, словно один из самых прекрасных снов. Два золота Олимпиады — мы вписали свои имена в историю французского волейбола. То, что сделали наши болельщики, — это просто что-то нереальное. Такая поддержка меняет всё в тяжёлых матчах, особенно в конце сета. Сколько бы ты ни старался отпустить ситуацию, в голове всё равно крутится одна и та же мысль: мы играем перед своими болельщиками, перед своими семьями. Всё это давало мотивацию.

— Домашний финал по атмосфере вряд ли с чем-то сравнится?

— Я думаю, его и не стоит ни с чем сравнивать. Каждый финал уникален, но атмосфера классная. И мы очень хорошо сыграли в этом матче с Польшей. Очень рад, потому что это тот случай, когда мы выиграли перед своей публикой, на домашней Олимпиаде. Это просто нереально. Народа на трибунах было огромное количество.

— Говорят, очень легко выиграли у Польши.

— В спорте ничего лёгкого не бывает, финалов лёгких не бывает тоже. Думаю, просто мы очень хорошо сыграли. Мы боролись в этом матче за каждый мяч, поэтому благодаря такой работе мы и выиграли.

— Чувствовали давление на домашней Олимпиаде?

— Нет. Зато знал, что близкие придут, что у нас будет колоссальная поддержка, которая помогает играть, — приводит слова Гребенникова «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Париже сборная Франции победила команду Польши и завоевала второе золото подряд. В составе победителей играл либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников.