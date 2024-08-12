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Женя Гребенников рассказал, какой финал Олимпиад дался тяжелее — в Токио или в Париже

Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников рассказал, какой финал Олимпиад дался тяжелее — в Токио или в Париже.

— Какой финал дался тяжелее — этот или финал в Токио?

— Оба были тяжёлые. Но в Токио всё же финал был чуть-чуть тяжелее, — приводит слова Гребенникова «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпиаде в Париже сборная Франции победила команду Польши и завоевала второе золото подряд. В составе победителей играл либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).