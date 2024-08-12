Паола Эгону — MVP олимпийского волейбольного турнира, в символической сборной 5 итальянок

Итальянская женская волейбольная сборная впервые в истории выиграла золото Олимпийских игр. В финальном матче со сборной США самым результативным игроком стала итальянка Паола Эгону. Диагональная набрала 22 очка и была признана самым ценным игроком турнира.

Она также вошла в символическую сборную в качестве лучшей диагональной. Компанию ей составили ещё четыре итальянки: связующая Алессия Орро, доигровщица Мириам Силла, блокирующая Анна Данези, либеро Моника де Дженнаро. Ещё две спортсменки в составе символической сборной представляют Бразилию и США – это доигровщица Габи Гимараес и блокирующая Чиака Огбогу.

Напомним, в июне Паола Эгону также была признана MVP волейбольной Лиги наций, где итальянки стали чемпионками.