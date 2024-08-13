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Волейболистка Марина Маркова прибыла в расположение турецкого «Вакифбанка»

Волейболистка Марина Маркова прибыла в расположение турецкого «Вакифбанка»
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Российская волейболистка Марина Маркова прилетела в Стамбул для подготовки к новому сезону в составе турецкого «Вакифбанка», с которым подписала контракт в мае этого года.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Первую половину прошедшего сезона Маркова провела в турецком клубе «Муратпаша», выступающем в Лиге Султанлар. Вторую часть сезона-2023/2024 российская доигровщица выступала за итальянскую «Новару» и дошла с ней до полуфинала Серии А, после чего она не стала уходить в отпуск и играла в Индонезии за «Джакарту Электрик».

«Вакифбанк» — девятикраратный чемпион Турции и шестикратный победитель Лиги чемпионов ЕКВ. Турецкая команда также четыре раза становилась победителем чемпионата мира среди клубов.

23-летняя Маркова — воспитанница «Ленинградки». До Турции спортсменка провела три сезона в США, выступая за команды Сиракузского университета и университета штата Флорида.

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