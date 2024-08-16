Арина Федоровцева не приедет на Кубок Первого канала из-за контракта с китайским клубом

Российская доигровщица Арина Федоровцева не сможет принять участие в Кубке Первого канала из-за обязательств перед китайским клубом «Шанхай», цвета которого она защищает.

«Дорогие друзья и болельщики! Вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в Кубке Первого канала, хотя очень хотела и делала для этого всё возможное. В рамках выполнения контрактных обязательств перед волейбольным клубом Шанхая я прохожу расширенный медицинский контроль в одной из клиник Цюриха. К сожалению, мне не удалось согласовать переформатирование этих мероприятий, но я сделала всё, что в моих силах, и до последнего дня надеялась прилететь в Россию, чтобы показать высокий класс игры и порадовать своих болельщиков. К сожалению, перенос или отмена технически неосуществимы ввиду сложности и детализации запланированных действий», — приводит слова Федоровцевой пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матчи Кубка Первого канала по волейболу запланированы на 17 и 18 августа.