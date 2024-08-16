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Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд Владимира Алекно и Константина Брянского в рамках Кубка Первого канала по волейболу. Об этом сообщает пресс=служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Команда Владимира Алекно

Связующие: Константин Абаев, Роман Порошин.

Центральные блокирующие: Дмитрий Лызик, Артем Вольвич, Иван Яковлев, Михаил Щербаков.

Доигровщики: Дмитрий Волков, Станислав Динейкин, Павел Тетюхин.

Диагональные: Максим Сапожков, Виктор Полетаев.

Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк, Илья Фёдоров;

Команда Константина Брянского

Связующие: Павел Панков, Игорь Кобзарь.

Центральные блокирующие: Илья Власов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Жук, Георгий Заболотников.

Доигровщики: Денис Богдан, Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Егор Клюка, Андрей Титич.

Диагональные: Максим Михайлов, Илья Казаченков.

Либеро: Евгений Баранов.

Матч между командами Брянского и Алекно начнётся завтра, в 15:30.

18 августа в рамках Кубка Первого канала по волейболу пройдёт встреча женских команд Николая Карполя и Зорана Терзича.