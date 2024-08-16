Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны составы команд Владимира Алекно и Константина Брянского в рамках Кубка Первого канала по волейболу. Об этом сообщает пресс=служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

  • Команда Владимира Алекно

Связующие: Константин Абаев, Роман Порошин.
Центральные блокирующие: Дмитрий Лызик, Артем Вольвич, Иван Яковлев, Михаил Щербаков.
Доигровщики: Дмитрий Волков, Станислав Динейкин, Павел Тетюхин.
Диагональные: Максим Сапожков, Виктор Полетаев.
Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк, Илья Фёдоров;

  • Команда Константина Брянского

Связующие: Павел Панков, Игорь Кобзарь.
Центральные блокирующие: Илья Власов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Жук, Георгий Заболотников.
Доигровщики: Денис Богдан, Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Егор Клюка, Андрей Титич.
Диагональные: Максим Михайлов, Илья Казаченков.
Либеро: Евгений Баранов.

Матч между командами Брянского и Алекно начнётся завтра, в 15:30.

Кубок Первого канала . Финал
17 августа 2024, суббота. 15:30 МСК
Команда Алекно
Не начался
Команда Брянского
Команда Алекно: Вольвич, Волков, Тетюхин, Яковлев, Порошин, Лызик, Голубев, Абаев, Фёдоров, Мартынюк, Полетаев, Щербаков, Сапожков, Динейкин
Команда Брянского: Подлесных, Власов, Панков, Сёмышев, Баранов, Богдан, Жук, Михайлов, Клюка, Заболотников, Куркаев, Кобзарь, Казаченков, Титич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

18 августа в рамках Кубка Первого канала по волейболу пройдёт встреча женских команд Николая Карполя и Зорана Терзича.

Материалы по теме
Арина Федоровцева не приедет на Кубок Первого канала из-за контракта с китайским клубом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android