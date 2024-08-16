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Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд Николая Карполя и Зорана Терзича в рамках Кубка Первого канала по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Команда Зорана Терзича:

связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко;

центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева;

доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова;

диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик;

либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

Команда Николая Карполя:

связующие: Татьяна Дмитриева, Анна Озерова;

центральные блокирующие: Валерия Зайцева, Юлия Подскальная, Анастасия Жаброва и Елизавета Фитисова;

доигровщики: Ксения Парубец, Ксения Купряшкина, Татьяна Толок и Ангелина Сперскайте;

диагональные: Елизавета Лукьянова, Мария Халецкая;

либеро: Валерия Перова, Анна Подкопаева.

Матч между командами Карполя и Терзича начнётся 18 августа в 15:30 мск.

17 августа в рамках Кубка Первого канала по волейболу пройдёт встреча мужских команд Владимира Алекно и Константина Брянского.