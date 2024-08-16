Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд Николая Карполя и Зорана Терзича в рамках Кубка Первого канала по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
- Команда Зорана Терзича:
связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко;
центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева;
доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова;
диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик;
либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.
- Команда Николая Карполя:
связующие: Татьяна Дмитриева, Анна Озерова;
центральные блокирующие: Валерия Зайцева, Юлия Подскальная, Анастасия Жаброва и Елизавета Фитисова;
доигровщики: Ксения Парубец, Ксения Купряшкина, Татьяна Толок и Ангелина Сперскайте;
диагональные: Елизавета Лукьянова, Мария Халецкая;
либеро: Валерия Перова, Анна Подкопаева.
Матч между командами Карполя и Терзича начнётся 18 августа в 15:30 мск.
17 августа в рамках Кубка Первого канала по волейболу пройдёт встреча мужских команд Владимира Алекно и Константина Брянского.