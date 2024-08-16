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Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала

Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала
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Стали известны составы команд Николая Карполя и Зорана Терзича в рамках Кубка Первого канала по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

  • Команда Зорана Терзича:

связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко;
центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева;
доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова;
диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик;
либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

  • Команда Николая Карполя:

связующие: Татьяна Дмитриева, Анна Озерова;
центральные блокирующие: Валерия Зайцева, Юлия Подскальная, Анастасия Жаброва и Елизавета Фитисова;
доигровщики: Ксения Парубец, Ксения Купряшкина, Татьяна Толок и Ангелина Сперскайте;
диагональные: Елизавета Лукьянова, Мария Халецкая;
либеро: Валерия Перова, Анна Подкопаева.

Матч между командами Карполя и Терзича начнётся 18 августа в 15:30 мск.

Кубок Первого канала . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Команда Карполя
Не начался
Команда Терзича
Команда Карполя: Жаброва, Подскальная, Зайцева, Дмитриева, Халецкая, Сперскайте, Фитисова, Лукьянова, Толок, Парубец, Подкопаева, Купряшкина, Шевченко, Перова
Команда Терзича: Смеленко, Матвеева, Бибина, Козлова, Гарелик, Бровкина, Галкина, Воронкова, Чернова, Гатина, Романова, Пушина, Сергеева, Беликова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

17 августа в рамках Кубка Первого канала по волейболу пройдёт встреча мужских команд Владимира Алекно и Константина Брянского.

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