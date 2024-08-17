Команда Алекно обыграла команду Брянского в матче Кубка Первого канала

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Сегодня, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала по волейболу между командами Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).

В состав команды Алекно вошли связующие: Константин Абаев, Роман Порошин; центральные блокирующие: Дмитрий Лызик, Артём Вольвич, Иван Яковлев, Михаил Щербаков; доигровщики: Дмитрий Волков, Станислав Динейкин, Павел Тетюхин; диагональные: Максим Сапожков, Виктор Полетаев; либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк, Илья Фёдоров.

За команду Брянского заявлены связующие: Павел Панков, Игорь Кобзарь; центральные блокирующие: Илья Власов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Жук, Георгий Заболотников; доигровщики: Денис Богдан, Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Егор Клюка, Андрей Титич; диагональные: Максим Михайлов, Илья Казаченков; либеро: Евгений Баранов.

18 августа на Кубке Первого канала по волейболу пройдёт встреча женских команд Николая Карполя и Зорана Терзича.