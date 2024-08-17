Владимир Алекно: попросил свою команду кайфануть на площадке на Кубке Первого канала
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Тренер Владимир Алекно, чья команда выиграла мужской волейбольный Кубок Первого канала, рассказал, как настраивал подопечных на матч.
Кубок Первого канала . Финал
17 августа 2024, суббота. 15:55 МСК
Команда Алекно
Окончен
3 : 1
Команда Брянского
Команда Алекно: Вольвич, Волков, Тетюхин, Яковлев, Порошин, Лызик, Голубев, Абаев, Фёдоров, Мартынюк, Полетаев, Щербаков, Сапожков, Динейкин
Команда Брянского: Подлесных, Власов, Панков, Сёмышев, Баранов, Богдан, Жук, Михайлов, Клюка, Заболотников, Куркаев, Кобзарь, Казаченков, Титич
«Я перед игрой команде сказал: «Вы кайфаните сегодня на площадке». Надеюсь, что помимо игроков, кайфанули и зрители. Всем огромное спасибо! За поддержку, за атмосферу… В нынешней ситуации – и публика, и мы – остро нуждаемся в таких турнирах, трофеях, в такой атмосфере, поэтому и Первому каналу, и федерации огромное спасибо за этот день», — приводит слова Алекно Всероссийская федерация волейбола.
Команда Алекно завоевала Кубок Первого канала, обыграв команду Константина Брянского 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19). MVP турнира признали диагонального команды Алекно Максима Сапожкова.
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