Владимир Алекно: попросил свою команду кайфануть на площадке на Кубке Первого канала

Тренер Владимир Алекно, чья команда выиграла мужской волейбольный Кубок Первого канала, рассказал, как настраивал подопечных на матч.

«Я перед игрой команде сказал: «Вы кайфаните сегодня на площадке». Надеюсь, что помимо игроков, кайфанули и зрители. Всем огромное спасибо! За поддержку, за атмосферу… В нынешней ситуации – и публика, и мы – остро нуждаемся в таких турнирах, трофеях, в такой атмосфере, поэтому и Первому каналу, и федерации огромное спасибо за этот день», — приводит слова Алекно Всероссийская федерация волейбола.

Команда Алекно завоевала Кубок Первого канала, обыграв команду Константина Брянского 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19). MVP турнира признали диагонального команды Алекно Максима Сапожкова.