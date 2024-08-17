Главный тренер сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Первого канала от команды Владимира Алекно.

«Начался турнир здорово, игра интересная. И та, и другая команда показывали хороший волейбол. Местами, конечно, были ошибки — в спорте так бывает, но мне понравилась игра. Я очень рад за Макса Сапожкова, он показал высочайший уровень. Хотелось бы видеть такой же высочайший уровень и в чемпионате. Хочу поздравить победителей! Откровенно говоря, не вижу сегодня проигравших – классный формат, все хорошо», — приводит слова Брянского Всероссийская Федерация Волейбола.

Команда Алекно завоевала Кубок Первого канала, обыграв команду Константина Брянского 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19). MVP турнира признали диагонального команды Алекно Максима Сапожкова.