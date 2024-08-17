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Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Первого канала

Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Первого канала
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Главный тренер сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Первого канала от команды Владимира Алекно.

Кубок Первого канала . Финал
17 августа 2024, суббота. 15:55 МСК
Команда Алекно
Окончен
3 : 1
Команда Брянского
Команда Алекно: Вольвич, Волков, Тетюхин, Яковлев, Порошин, Лызик, Голубев, Абаев, Фёдоров, Мартынюк, Полетаев, Щербаков, Сапожков, Динейкин
Команда Брянского: Подлесных, Власов, Панков, Сёмышев, Баранов, Богдан, Жук, Михайлов, Клюка, Заболотников, Куркаев, Кобзарь, Казаченков, Титич

«Начался турнир здорово, игра интересная. И та, и другая команда показывали хороший волейбол. Местами, конечно, были ошибки — в спорте так бывает, но мне понравилась игра. Я очень рад за Макса Сапожкова, он показал высочайший уровень. Хотелось бы видеть такой же высочайший уровень и в чемпионате. Хочу поздравить победителей! Откровенно говоря, не вижу сегодня проигравших – классный формат, все хорошо», — приводит слова Брянского Всероссийская Федерация Волейбола.

Команда Алекно завоевала Кубок Первого канала, обыграв команду Константина Брянского 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19). MVP турнира признали диагонального команды Алекно Максима Сапожкова.

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