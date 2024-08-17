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Сергей Тетюхин: российские волейболисты точно боролись бы за медали Олимпиады-2024

Сергей Тетюхин: российские волейболисты точно боролись бы за медали Олимпиады-2024
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин высказал мнение о силе команды в условиях международного бана.

«Тяжело ли сборной будет вернуться на международную арену? Мы не другая планета. Вернемся, тем более с такими ребятами это сделать несложно. Эти ребята на прошедшей Олимпиаде, если бы мы участвовали, сто процентов бы боролись за медали.

Кубок Первого канала — один из позитивных выходов из сложившейся ситуации. Мы регулярно собираем сборную, ребята должны понимать, что они развиваются, но всегда должен быть конечный момент. А не так — собрались ни для чего. И этот турнир помогает, пока проходит СВО, пока мы во всех этих банах, он нужен, это глоток воздуха для наших ребят», — приводит слова Тетюхина ТАСС.

Команда Владимира Алекно завоевала Кубок Первого канала, обыграв команду Константина Брянского со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19). MVP турнира признали диагонального команды Алекно Максима Сапожкова.

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