Сборные России по волейболу в экспериментальных составах уступили командам Беларуси

Пока основные составы сборных России по волейболу выступают на Кубке Первого канала, экспериментальные составы команд в Минске провели первые из двух матчей международного турнира, приуроченного к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Ни мужская, ни женская команда России не смогли взять ни одной партии в первых матчах. Женщины проиграли со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 16:25), мужская свой матч уступила со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 20:25). У женщин лучшим игроком в составе команды признали либеро «Протона» Ольгу Костюкевич, у мужчин — блокирующего питерского «Зенита» Дениса Черейского.

Женской сборной России на этом турнире руководит главный тренер «Протона» Юрий Маричев, мужской — наставник казанского «Зенита» Алексей Вербов.

Вторые матчи пройдут в воскресенье, 18 августа.