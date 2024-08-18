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Команда Терзича в четырёх сетах одолела команду Карполя в матче Кубка Первого канала

Команда Терзича в четырёх сетах одолела команду Карполя в матче Кубка Первого канала
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Сегодня, 18 августа, состоялся матч Кубка Первого канала по волейболу, в котором встречались команды Николая Карполя и Зорана Терзича. Команда Терзича одержала победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21).

Кубок Первого канала . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Команда Карполя
Окончен
1 : 3
Команда Терзича
Команда Карполя: Жаброва, Подскальная, Зайцева, Дмитриева, Халецкая, Сперскайте, Фитисова, Лукьянова, Толок, Парубец, Подкопаева, Купряшкина, Шевченко, Перова
Команда Терзича: Смеленко, Матвеева, Бибина, Козлова, Гарелик, Бровкина, Галкина, Воронкова, Чернова, Гатина, Романова, Пушина, Сергеева, Беликова

В состав команды Терзича вошли связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко; центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева; доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова; диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик;
либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

За команду Карполя выступили связующие: Татьяна Дмитриева, Анна Озерова; центральные блокирующие: Валерия Зайцева, Юлия Подскальная, Анастасия Жаброва и Елизавета Фитисова; доигровщики: Ксения Парубец, Ксения Купряшкина, Татьяна Толок и Ангелина Сперскайте; диагональные: Елизавета Лукьянова, Мария Халецкая; либеро: Валерия Перова, Анна Подкопаева.

Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).

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