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Команда Терзича в четырёх сетах одолела команду Карполя в матче Кубка Первого канала

Сегодня, 18 августа, состоялся матч Кубка Первого канала по волейболу, в котором встречались команды Николая Карполя и Зорана Терзича. Команда Терзича одержала победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21).

В состав команды Терзича вошли связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко; центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева; доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова; диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик;

либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

За команду Карполя выступили связующие: Татьяна Дмитриева, Анна Озерова; центральные блокирующие: Валерия Зайцева, Юлия Подскальная, Анастасия Жаброва и Елизавета Фитисова; доигровщики: Ксения Парубец, Ксения Купряшкина, Татьяна Толок и Ангелина Сперскайте; диагональные: Елизавета Лукьянова, Мария Халецкая; либеро: Валерия Перова, Анна Подкопаева.

Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).