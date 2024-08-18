Зоран Терзич прокомментировал победу над командой Карполя в Кубке Первого канала

Сербский тренер Зоран Терзич прокомментировал исход матча Кубка Первого канала, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21) над командой Николая Карполя.

«Может быть, нам удалось выиграть потому что мы были чуточку лучше в атаке и на блоке. Но нам было очень тяжело играть, потому что команда Карполя мало ошибалась», — приводит слова Терзича официальный сайт ВФВ.

В состав команды Терзича вошли связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко; центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева; доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова; диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик; либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).