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Зоран Терзич прокомментировал победу над командой Карполя в Кубке Первого канала

Зоран Терзич прокомментировал победу над командой Карполя в Кубке Первого канала
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Сербский тренер Зоран Терзич прокомментировал исход матча Кубка Первого канала, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21) над командой Николая Карполя.

Кубок Первого канала . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Команда Карполя
Окончен
1 : 3
Команда Терзича
Команда Карполя: Жаброва, Подскальная, Зайцева, Дмитриева, Халецкая, Сперскайте, Фитисова, Лукьянова, Толок, Парубец, Подкопаева, Купряшкина, Шевченко, Перова
Команда Терзича: Смеленко, Матвеева, Бибина, Козлова, Гарелик, Бровкина, Галкина, Воронкова, Чернова, Гатина, Романова, Пушина, Сергеева, Беликова

«Может быть, нам удалось выиграть потому что мы были чуточку лучше в атаке и на блоке. Но нам было очень тяжело играть, потому что команда Карполя мало ошибалась», — приводит слова Терзича официальный сайт ВФВ.

В состав команды Терзича вошли связующие: Полина Матвеева, Мария Смеленко; центральные блокирующие: Полина Беликова, Юлия Бровкина, Виктория Пушина и Варвара Сергеева; доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Анастасия Чернова и Валерия Романова; диагональные: Валерия Козлова, Анастасия Гарелик; либеро: Мария Бибина, Алла Галкина.

Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).

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