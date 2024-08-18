«Доволен девочками». Карполь — о поражении в матче Кубка Первого канала
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Российский тренер Николай Карполь прокомментировал исход матча Кубка Первого канала, в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3 (21:25, 26:28, 32:30, 21:25) от команды Зорана Терзича.
Кубок Первого канала . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Команда Карполя
Окончен
1 : 3
Команда Терзича
Команда Карполя: Жаброва, Подскальная, Зайцева, Дмитриева, Халецкая, Сперскайте, Фитисова, Лукьянова, Толок, Парубец, Подкопаева, Купряшкина, Шевченко, Перова
Команда Терзича: Смеленко, Матвеева, Бибина, Козлова, Гарелик, Бровкина, Галкина, Воронкова, Чернова, Гатина, Романова, Пушина, Сергеева, Беликова
«Сложно за два дня подготовиться. Давно многие не играли. Сложно было, но хорошо, что сражались, я доволен девочками. Каково вернуться в «Дружбу»? Так много всего было… Но всё же это была моя первая Олимпиада. А их было шесть! Так что есть что повспоминать» — приводит слова Карполя официальный сайт ВФВ.
Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).
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