«Доволен девочками». Карполь — о поражении в матче Кубка Первого канала

Российский тренер Николай Карполь прокомментировал исход матча Кубка Первого канала, в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:3 (21:25, 26:28, 32:30, 21:25) от команды Зорана Терзича.

«Сложно за два дня подготовиться. Давно многие не играли. Сложно было, но хорошо, что сражались, я доволен девочками. Каково вернуться в «Дружбу»? Так много всего было… Но всё же это была моя первая Олимпиада. А их было шесть! Так что есть что повспоминать» — приводит слова Карполя официальный сайт ВФВ.

Вчера, 17 августа, состоялся матч Кубка Первого канала, в котором встречались команды Владимира Алекно и Константина Брянского. Команда Алекно одержала победу со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19).