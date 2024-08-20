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Тренер РФ по волейболу: мы готовы к выступлениям, но нас не готовы вернуть на арену

Тренер РФ по волейболу: мы готовы к выступлениям, но нас не готовы вернуть на арену
Константин Брянский
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Главный тренер сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский выразил сожаление по поводу недопуска российских волейболистов на международную арену.

— Любой волейбольный турнир теряет очень многое без нашей страны. Сборная России способна обыграть абсолютно любую из команд, которые сейчас находятся в медалях. Я в этом уверен на 100%. У нас замечательное поколение молодых, сильных, технически подготовленных и тактически зрелых игроков. Они показывают высококлассный волейбол в российском чемпионате.

– Как внутри команды реагировали на неучастие на Олимпиаде?
– Я думаю, что у каждого внутри есть определённая досада. Это безусловно. С другой стороны, мы сконцентрированы на своей работе и с оптимизмом двигаемся дальше. В конце концов, какой смысл переживать, если невозможно повлиять на результат. У нас впереди много интересных игр в рамках внутрироссийских турниров. Безусловно, всем бы хотелось получить международный опыт, но сейчас бессмысленно говорить об этом. Мы готовы к выступлениям, но нас, увы, не готовы вернуть на международную арену, — приводит слова Брянского Metaratings.

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