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Доигровщица из России может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Турцию

Доигровщица из России может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Турцию
Марина Маркова
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23-летняя российская волейболистка Марина Маркова может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Турцию. Об этом сообщает Voleybol magazin.

Доигровщица ни разу не выступала за сборную России. Отметим, что в прошлом году Международная федерация волейбола (FIVB) запретила смену спортивного гражданства для игроков, которые уже представляли сборные своей страны. Как сообщает турецкое СМИ, в организации планируют увеличить количество натурализированных игроков до двух. Так, Турцию уже представляет кубинка Мелисса Варгас.

Марина Маркова — воспитанница «Ленинградки». До Турции спортсменка провела три сезона в США, выступая за команды Сиракузского университета и университета штата Флорида. Первую половину прошедшего сезона Маркова провела в турецком клубе «Муратпаша», выступающем в Лиге Султанлар. Вторую часть сезона-2023/2024 российская доигровщица выступала за итальянскую «Новару». С этого сезона она будет представлять «Вакифбанк» (Стамбул). Спортсменка уже прибыла в расположение команды.

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