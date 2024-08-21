Телеканал о волейболе запустят в России
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19 августа Роскомнадзор выдал лицензию на вещание телеканала «Волейбол».
В карточке телеканала на сайте Роскомнадзора говорится о том, что его контент будет включать в себя трансляции и спецрепортажи о спортивных турнирах, информационно-аналитические программы о спортивных событиях. Кроме того, канал «Волейбол» будет показывать программы познавательно-развлекательной направленности, художественные и документальные фильмы, ток-шоу, передачи, посвящённые актуальным проблемам и достижениям в мире спорта.
Генеральным продюсером телеканала будет директор по развитию всероссийской федерации волейбола Ирина Золотова. Федерация — единственный учредитель ООО «Волейбол Медиа», которое, в свою очередь, учредило телеканал.
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