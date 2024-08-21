Сергей Тетюхин: у меня и моей семьи не было мыслей уехать из Белгорода

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный менеджер сборной России и генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде после начала СВО.

«Ну жаловаться я не буду. Все бывают в разных условиях. Мы, к сожалению, в таких, какие у нас есть. Можно только поблагодарить замечательный город Тулу за то, что принял нас у себя. Мы там познакомились с огромным количеством людей, болельщиков, которые нашу команду тоже полюбили. Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернёмся туда, как только будет малейшая возможность. К сожалению, в 2022 году Всероссийская федерация волейбола приняла решение, что в Белгороде мы играть не можем. Точнее, была вынуждена принять такое решение — понятно, что не от хорошей жизни это пришлось делать.

Я по-прежнему живу в Белгороде. На улице есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся. Бегаем в подвалы. Но в целом продолжаю жить в Белгороде, когда не надо ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба. У меня и моей семьи не было мыслей уехать», — сказал Тетюхин в интервью «Известиям».