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Тренер сборной России по волейболу: мы достойны флага и гимна

Тренер сборной России по волейболу: мы достойны флага и гимна
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Главный тренер сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский высказался о том, какое решение могла принять волейбольная общественность по поводу поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

– Если бы у волейбольной сборной был выбор, то каким он был бы?
– Нам не предоставляли такой выбор, я не знаю всех условий. Я считаю, что мы достойны флага и гимна. Мы часть великой страны, поэтому мы достойны прикладывать руку к сердцу, слушая гимн России на пьедестале, — приводит слова Брянского Metaratings.

Ранее Брянский выразил сожаление по поводу недопуска российских волейболистов на международную арену. Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

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