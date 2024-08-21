Тетюхин: Алекно не хватало в нашем чемпионате, такой культовый человек нужен Суперлиге

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный менеджер сборной России и генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин прокомментировал возвращение Владимира Алекно в российскую Суперлигу.

«Ну, Владимир Романович уже сказал, что если разочек на велосипеде научился ездить, то уже не разучишься. Эти его слова и отвечают на ваш вопрос. Думаю, его не хватало в нашем чемпионате. Такой культовый человек 100% нужен Суперлиге. Поэтому очень рад, что он вернулся в наш волейбол», — сказал Тетюхин в интервью «Известиям».

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.