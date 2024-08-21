В ВФВ объяснили, почему сборные России не могут играть международные товарищеские матчи

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал, почему сборные России по волейболу не проводят международные товарищеские матчи.

«Это связано с чрезвычайно плотным календарём. В мае-июне игроки участвуют в Лиге наций, потом следует главный турнир года – Олимпийские игры, чемпионат мира или Европы. Дней десять отпуска – и пора приступать к национальным чемпионатам. Мы пытались вклиниться в календарь сборных, сыграть перед их подготовкой или между турнирами. Но на практике это осуществить очень сложно», — заявил Ярёменко в интервью сайту Олимпийского комитета России.

Ранее игроки основных составов сборной России сыграли Кубок Первого канала, разделившись на команды по системе драфта. Ближайший резерв сыграл в Минске матчи со сборной Беларуси. Во всех встречах россияне потерпели поражения: мужчины уступили 0:3 и 2:3, женщины — дважды по 0:3.