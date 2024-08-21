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В ВФВ объяснили, почему сборные России не могут играть международные товарищеские матчи

В ВФВ объяснили, почему сборные России не могут играть международные товарищеские матчи
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал, почему сборные России по волейболу не проводят международные товарищеские матчи.

«Это связано с чрезвычайно плотным календарём. В мае-июне игроки участвуют в Лиге наций, потом следует главный турнир года – Олимпийские игры, чемпионат мира или Европы. Дней десять отпуска – и пора приступать к национальным чемпионатам. Мы пытались вклиниться в календарь сборных, сыграть перед их подготовкой или между турнирами. Но на практике это осуществить очень сложно», — заявил Ярёменко в интервью сайту Олимпийского комитета России.

Ранее игроки основных составов сборной России сыграли Кубок Первого канала, разделившись на команды по системе драфта. Ближайший резерв сыграл в Минске матчи со сборной Беларуси. Во всех встречах россияне потерпели поражения: мужчины уступили 0:3 и 2:3, женщины — дважды по 0:3.

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