Гендиректор «Белогорья» Тетюхин поделился ожиданиями от нового сезона Суперлиги

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный менеджер сборной России и генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин поделился ожиданиями от предстоящего сезона мужской Суперлиги.

«Жду острой конкуренции. Я всегда за конкуренцию. За то, чтобы появлялось больше хороших, сильных команд. Ни в коем случае не хочу, чтобы у нас доминировали одна-две команды. А хочу, чтобы процесс смены чемпионов был регулярным.

У нас команда растёт. Мы стараемся с каждым годом делать шаг вперёд. В прошлом сезоне это получилось — была длинная победная серия, потом в плей-офф дошли до полуфинала, в итоге взяли бронзу. Будет ли что-то подобное в новом сезоне, пока сказать не могу. Поживём — увидим», — сказал Тетюхин в интервью «Известиям».