«Нова» обыграла «Нефтяник» в матче предварительного этапа Кубка России

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Вчера, 21 августа, в Самаре стартовал предварительный этап мужского волейбольного Кубка России. В первом матче хозяева площадки — «Нова» — в пяти партиях переиграли оренбургский «Нефтяник» 3:2 (19:25, 25:17, 24:26, 25:16, 15:10).

Самым результативным волейболистом матча стал диагональный оренбуржцев Михаил Хлякин, набравший 19 очков. В составе победителей 16 очков на счету Евгения Рыбакова.

Помимо «Новы» и «Нефтяника», в группе Г выступит также нижегородский АСК. В этом же квартете должен был сыграть «Шахтёр» из Солигорска, но белорусский клуб снялся с Кубка России из-за финансовых проблем.

Победитель квартета напрямую выйдет в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка Легенд. Этот турнир стартует 23 августа.