Кубок России по волейболу: расписание матчей предварительного этапа 22 августа

Сегодня в Самаре продолжится первый круг предварительного этапа Кубка России в группе Г. 22 августа сыграют нижегородский АСК и оренбургский «Нефтяник». Начало встречи — в 17:30 мск.

Помимо АСК и «Нефтяника», в группе Г выступает также «Нова» из Новокуйбышевска. В этом же квартете должен был сыграть «Шахтёр» из Солигорска, но белорусский клуб снялся с Кубка России из-за финансовых проблем. В первом матче группы хозяева площадки со счётом 3:2 (19:25, 25:17, 24:26, 25:16, 15:10) победили оренбуржцев.

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Победитель квартета напрямую выйдет в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка Легенд. Этот турнир стартует 23 августа. Групповой этап Кубка Легенд определит позиции команд в сетке плей-офф Кубка России.